Riskli bebeklere yapay zeka destekli erken müdahale

"Erken tanı, doğru destek, sağlıklı yarınlar" anlayışıyla yürütülen çalışmada, nörogelişimsel açıdan risk taşıyan bebekler yapay zekâ tabanlı sistemlerle takip ediliyor.

Gelişiminde sorun tespit edilen bebekler uzmanlara yönlendirilerek erken müdahale programına dahil ediliyor.

Ailelere özel eğitim materyalleri ve gelişim destek kitleri ulaştırılırken, ev ziyaretleriyle birebir eğitim de veriliyor.

ANNELER VE BABALAR BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Proje kapsamında yeni doğum yapan annelere diyetisyen eşliğinde sağlıklı beslenme programları hazırlanıyor, emzirme danışmanlığı sunuluyor.

Hem anneler hem de babalara yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenerek ebeveynlerin çocuk gelişimi konusundaki farkındalığı artırılıyor.

Ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı ailelere maddi destek sağlanırken, psiko-sosyal destek hizmetleriyle ebeveynlerin bu süreçte yalnız bırakılmaması hedefleniyor.

Vatandaşlar, proje hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için 153 Çözüm Merkezi üzerinden belediyeye ulaşabiliyor.