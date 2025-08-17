Riskli binanın mührünü kırıp, kombiyi alıp götürdüler

Esenyurt'ta kentsel dönüşüm için boşaltılarak mühürlenen apartmandan güpegündüz hırsızlık anı çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların tepkisi üzerine hırsızlık şüphelisi bir şahıs, "parayla aldık" cevabını verdi.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Yenikent Mahallesi 697 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm için boşaltılarak mühürlenen bir apartmana 4 şahıs mührü kırarak girdi. Daireleri gezen şahıslar gözünü balkonda duran doğalgaz kombisine dikti. Uzun uğraşlar sonucu kombiyi yerinden söken şahıslar apartmandan çıktı. Bu esnada bir vatandaş duruma tepki gösterirken şahıslar kendilerini "parayla aldık" diyerek savundu. Daha sonra şahıslar ellerinde kombi ile gitti.

Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şahısların apartmana girişi, kombiyi sökmeye çalışmaları, apartmandan çıkışları ve vatandaşların tepkisi yer alıyor.