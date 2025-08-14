Riskli omurilik tümörü ameliyatı ünye devlet hastanesi’nde başarıyla gerçekleştirildi

Hakan Yıldız / Ordu / Yeniçağ

Boyun fıtığı şikayetiyle hastaneye başvuran 67 yaşındaki Nuran Güler’in yapılan tetkiklerinde omuriliğinde tümör tespit edildi. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Hıdır Özer ve ekibi, mikrocerrahi teknik kullanarak hastayı sağlığına kavuşturdu.

Dr. Öğr. Üyesi Hıdır Özer, “Oldukça riskli bir ameliyatı ekibimizle birlikte başarıyla tamamladık. Hastamızı sağlıklı şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” Sözlerini kullandı.

Ameliyat sonrası hastayı ziyaret eden Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Dündar, geçmiş olsun dileklerini iletti. Dündar, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde yapılan protokol kapsamında Ordu Üniversitesi beyin cerrahlarının da Ünye’de görev aldığını belirtti.

Dr. Yılmaz Dündar, “Büyük üniversite hastanelerinde yapılan bu tür operasyonların ilçemizde başarıyla yapılması gurur verici. Ekibimizi tebrik ediyorum.” Sözlerini kullandı.

SAĞLIKTA BÖLGESEL GÜÇLENME

Ordu Üniversitesi ile yapılan iş birliği sayesinde, Ünye Devlet Hastanesi’nde ileri düzey cerrahi müdahaleler yapılabiliyor. Bu gelişme, hem bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor hem de ilçenin sağlık altyapısının güçlendiğini gösteriyor.

Hasta Nuran Güler’in başarılı operasyon sonrası taburcu edilmesi, hem sağlık çalışanları hem de Ünye halkı için sevindirici bir gelişme olarak kayıtlara geçti.