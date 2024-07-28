Riva'da Hacıosmanoğlu Fenerbahçe zirvesi

Mehmet Büyükekşi'yi 5 oyla devirerek yeni TFF başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu Riva'da Fenerbahçe yöneticileri ile görüştü.

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Cenk Öztanık, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF 1. Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Fenerbahçe A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerine A Millî Takım forması takdim etti." ifadelerine yer verildi.