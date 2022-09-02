TFF'den bir garip karar. Liglerde saygı duruşu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, mücadele öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırı nedeniyle mücadele öncesi iki takım futbolcuları ve hakemler saygı duruşu gerçekleştirdi.

Mücadele saygı duruşunun ardından bir dakika geç başladı.