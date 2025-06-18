River Plate Urawa Red'i 3 golle geçti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
River Plate Urawa Red'i 3 golle geçti!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda River Plate, Urawa Red'i 3-1 mağlup etti. Arjantin ekibi bu sonuçla beraber turnuvadaki ilk mücadelesinden 3 puan çıkarmayı başardı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ilk maçında River Plate ile Urawa Red karşıya geldi. Seattle'daki Lumen Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi River Plate 3-1 kazandı.

River Plate'nin gollerini 12. dakikada Facundo Colidio, 48. dakikada Sebastian Driussi ve 73. dakikada Maximiliano Meza kaydetti. Urawa Red'in tek golünü ise 58. dakikada penaltıdan Yusuke Matsuo attı.

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Bu sonuçla birlikte River Plate turnuvaya 3 puanla başladı, Urawa Red ise puanla tanışamadı.

River Plate, 22 Haziran'da Monterrey ile karşılaşacak. Urawa Red ise 21 Haziran'da Inter ile mücadele edecek.

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