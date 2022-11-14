River Plate'nin yeni teknik direktörü belli oldu

River Plate'de 8 yıllık Marcelo Gallardo dönemi sona erdi. Arjantinli çalıştırıcı, biten sözleşmesini uzatmayarak takımdan ayrılırken yerine geçecek isim de belli oldu. River Plate, Gallardo'nun ardından takımın eski oyuncularından Martin Demichelis'i göreve getiriyor.

BAYERN MUNIH AÇIKLADI

Bayern Münih'in rezerv takımında teknik direktör olarak görev yapan Martin Demichelis, River Plate'in kendisine yaptığı teklifi kabul etti. Bayern Münih, 2015'ten bu yana rezerv takımda görev yapan Martin Demichelis'in River Plate'in başına geçmek adına takımdan ayrılığını ve yerine Holger Seitz'ın getirileceğini resmen açıkladı.

''BAYERN'E RIVER'DAN BİR OYUNCU OLARAK GELMİŞTİM''

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Martin Demichelis, "Avrupa'ya ve Bayern Münih'e River'dan bir oyuncu olarak gelmiştim. Şimdi bir teknik direktör olarak diğer tarafa dönüyorum. Muhteşem bir hikaye. Bayern ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bunu benim için mümkün kılan ve yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu kulüpten kalbimde büyük bir minnet ve şükranla ayrılıyorum. Şimdi kalbime yakın olan bir başka kulüple büyük mücadeleyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde 1997-2003 yılları arasında River Plate forması giyen Martin Demichelis, 2003'ün yaz aylarında 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuş ve burada 7.5 yıl forma giymişti.