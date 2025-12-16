Dubai, İngiltere, Hindistan’dan gelen yaklaşık 600 seçkin davetli, organizasyon kapsamında 10 özel jet ve 2 büyük charter uçuşu ile Sharm El Sheikh’e ulaştı. Etkinlik süresince Club Privé by Rixos alanında yer alan 26 villanın tamamı, otelin tüm suitleri ve üst segment konaklama kategorileri yalnızca bu organizasyon için rezerve edildi.

Üç gün boyunca Rixos Radamis, yüksek kapasiteli etkinlik alanları, sahil sahneleri ve özel prodüksiyon alanlarıyla tam ölçekli, global bir destinasyon etkinliğine ev sahipliği yaptı. Organizasyonun en çarpıcı anlarından biri ise, gökyüzünde 15 dakika boyunca senkronize koreografiyle gerçekleştirilen 500 drone’luk görsel şölen oldu.

DÜĞÜN MENÜSÜNDE KÜRESEL LEZZET IMZASI

Düğün boyunca sunulan gastronomi deneyimi, organizasyonun en ayırt edici unsurlarından biri oldu. Menülerin kürasyonu; Hindistan, İtalya ve Fransa’dan gelen özel şeflerin yanı sıra Türk ve Mısırlı aşçıların katkılarıyla hazırlandı. Geleneksel Hint mutfağından Akdeniz ve Avrupa lezzetlerine uzanan seçkide, her öğün özel konseptlerle sunuldu.

DÜNYACA ÜNLÜ AKON SAHNEDEYDI

Organizasyonun en dikkat çeken anlarında dünyaca ünlü sanatçı Akon sahne aldı. Akon’a, Hindistan’ın sevilen isimleri Jubin Nautiyal ve Sanam Puri eşlik etti.

Aylar öncesinden başlayan hazırlık süreci, Mısır, Dubai, İngiltere ve Fransa’dan çok sayıda uluslararası firmanın ortak çalışmasıyla yürütüldü. Sahne tasarımlarından teknik altyapıya, görsel efektlerden lojistiğe kadar tüm detaylar gece gündüz süren yoğun bir prodüksiyon süreciyle hayata geçirildi.

Organizasyonun ardından gelen geri bildirimler ise, Sharm El Sheikh’in Hint düğünleri açısından artık sadece bir alternatif değil, bir destinasyon markası haline geldiğini ortaya koydu. Mevcut grubun içerisinden en az beş aile, çocuklarının düğünlerini önümüzdeki dönemde Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te gerçekleştirmek üzere şimdiden talep ve niyetlerini iletti.

Daha önce devlet başkanlarını, uluslararası zirveleri ve Jennifer Lopez ile Enrique Iglesias gibi dünya yıldızlarının konserlerini ağırlayan Rixos Radamis, bu organizasyonla Hint düğünlerini destinasyon yönetiminin stratejik bir ürünü haline getirdiğini bir kez daha gösterdi.

Rixos Mısır CEO’su Erkan Yıldırım, organizasyonu şu sözlerle değerlendirdi:

“Rixos olarak artık yalnızca otel işletmiyoruz; küresel ölçekte destinasyonlar yaratıyoruz.

Dünyanın dört bir yanından gelen 600 seçkin misafir, Club Privé by Rixos villalarımızdan tüm süitlerimize kadar otelimizin en üst segmentlerini tamamen kapattı.

Bu organizasyonun ardından aynı grubun içinden en az beş aile, çocuklarının düğünlerini burada yapmak istediklerini şimdiden iletti.

Önümüzdeki dönemde çok daha büyük, çok daha güçlü görsel prodüksiyonlara sahip uluslararası etkinlikleri Sharm El Sheikh’e kazandırmaya devam edeceğiz.”

Rixos Mısır, Hindistan başta olmak üzere uluslararası pazarlardan gelecek yüksek profilli düğünler ve özel etkinliklerle, Sharm El Sheikh’i global destinasyon haritasında daha da üst bir konuma taşımayı sürdürüyor.