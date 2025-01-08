Rixos Premium Seagate’te Hadise rüzgarı esti

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Rixos Premium Seagate’te Hadise rüzgarı esti

Türk pop müziğinin yıldız ismi Hadise, 2025 yılının ilk büyük konserini Mısır’ın büyüleyici tatil cenneti Şarm El Şeyh’te verdi. Konfor, deneyim ve eğlencenin merkezi olan Rixos Premium Seagate’in ev sahipliğinde gerçekleşen konser, üç bin müzikseveri unutulmaz bir geceyle buluşturdu. Hadise’nin enerjisi ve muhteşem sahne performansı, izleyenleri adeta büyüledi.

Hadise, Rixos Premium Seagate’in büyüleyici ambiyansında gerçekleşen konserinde yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı. En sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, izleyicilere unutamayacakları anlar yaşattı.

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Türk müzikseverlerin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Belçika, İngiltere ve Polonya gibi dünyanın dört bir yanından gelen üç bin misafir, Hadise’nin sahne enerjisiyle adeta coştu.

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Sanatçının etkileyici performansı, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

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MÜZIĞIN BIRLEŞTIRICI GÜCÜNÜ ŞARM EL ŞEYH’TE YAŞADIK

Rixos Mısır Otelleri CEO’su Erkan Yıldırım, konserle ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “2025 yılının ilk büyük konserini Hadise gibi bir yıldızla gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Rixos olarak, misafirlerimize yalnızca bir konaklama değil, hayallerinden silinmeyecek deneyimler sunuyoruz.

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Şarm El Şeyh’te, müziğin birleştirici gücünü bu özel gecede bir kez daha yaşadık. Bu konser, yıl boyunca planladığımız etkinliklerin sadece başlangıcı. Rixos Mısır Otelleri’ni unutulmaz anıların adresi yapmaya devam edeceğiz.”

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