Rıza Akın kimdir, ne zaman öldü?

Rıza Akın’ın yakın dostu oyuncu Menderes Samancılar bu sabah Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rıza Akın’ın vefat ettiğini duyurdu. Daha öncesinde de sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mendere Samancılar, Rıza Akın’ın beyin kanaması geçirdikten sonra yoğum bakıma alındığını yazmıştı.

Rıza Akın geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakımda tedavisine devam ediyordu.

Oyuncu Menderes Samancılar, "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda... Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" mesajını yayınlamıştı.

Rıza Akın’ın bu sabah vefatının ardından dostu Menderes Samancılar sosyal medyadan, "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik" diyerek vefat ettiğini açıklamış oldu.

OYUNCULAR SENDİKASI DA PAYLAŞTI

Oyuncular Sendikası'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Değerli üyemiz Rıza Akın, hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

RIZA AKIN KİMDİR?

Rıza Akın, 15 Eylül 1957 yılında Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde, ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşınan Akın, Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonelleşti.

1969-1977 yılları arasında tiyatro yaşantısına ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdüren Rıza Akın, 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl sanat danışmanlığını yaptı.

Akın, 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan 'Kuartet' adlı filmiyle oyunculuğa dönmüştü.

'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde Japon Miho Shimotashiro ile evlenmişti.