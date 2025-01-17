Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası yorum Sevgi Kılıç'tan açıklama: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası yorum Sevgi Kılıç'tan açıklama: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepkisini "Saray, kirli siyasetiyle ülkeyi teslim almaya çalışıyor" diyerek gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepkisini "Saray, kirli siyasetiyle ülkeyi teslim almaya çalışıyor" diyerek gösterdi.

Sevgi Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaşlıların seçtiği Başkanımız Rıza Akpolat’ın tutuklanma kararı ülkemizde demokrasinin iktidar eliyle yok sayılmasının kararıdır. Saray kirli siyaseti ile hem yargıyı hem de bu ülkeyi teslim almaya çalışıyor. Milletin iradesini herkesin gözü önünde çiğniyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu çürümüş iktidara karşı halkın yanında, hukukun ve adaletin savunucusu olarak duracağız. Halkı yenemezsiniz! Demokrasiyi çiğneyemezsiniz! Türkiye’yi karanlığa gömemezsiniz! Biz, mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz; siz, kendi yarattığınız bu hukuksuzluğa ve karanlığa gömüleceksiniz! Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"

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