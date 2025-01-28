Rıza Çalımbay Beşiktaş’a kırgın gitti! Kimsenin tahmin edemeyeceği hedefini açıkladı

Deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay Flash Futbol’a konuştu. Siyah beyazlıların efsane oyuncuları arasında yer alan Çalımbay Beşiktaş’tan son ayılığı konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Deplasman maçına giderken kendisine ayrılığın tebliğ edildiğini belirten Çalımbay şunları söyledi:

"Kendileri Beşiktaşlılarla götüreceğiz diyerek başladılar ama sonrasında bambaşka bir şey oldu. Ayrılıklar oldu, ayrılıklar olur ama güzel bir şekilde ayrılmak gerekiyor. Beni veya başka insanları oraya getirirken nasıl getiriyorsan aynı şekilde güzel bir şekilde yolcu edebilirsin. Başkan Hasan Arat bir yanlış yaptı. Ben gittiğimde hiç bir şey yapılmadan hadi evine git der gibi gidiyorum benden sonra Santos geliyor Santos giderken plaket veriyorsun. Benim en çok kırıldığım şey deplasmanda maça giderken ayrılmam gerektiğinin tebligatının gelmesi. Biz orada Lugano'yu yendik 6 tane altyapıdan oyuncu oynattım. Bize biraz sabretseler biz çok güzel şeyler yapardık ama maalesef kendi yetiştirdikleri insanlara değer vermiyorlar"

“SAMET AYBABA VE FEYYAZ UÇAR’DAN DESTEK GÖRMEDİM”

Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar’dan destek görmediğini vurgulayan Çalımbay, "Ben o dönemde Samet abi ve Feyyaz'dan destek görmedim köstek gördüm. Ben onların yerinde olsam asla böyle yapmam yönetimde ben olsam teknik direktörlük kısmında onlar olsa elimden geleni yapardım gerekirse başkanı bile dinlemem. Beşiktaş'a yakışmaz böyle şeyler ayrılırken güzel ayrılmak gerekir. Beşiktaş'la gideceğiz takımı Beşiktaşlılarla götüreceğiz diyorlar ama yok öyle bir şey. Onların yerinde olsam başkana olmaz gönderemeyiz derdim insanları kaybetmemek gerekiyor. Onların ben bunları düşündüklerini zannetmiyorum. Ben başkanla bir kere bile karşılıklı görüşmedim. Benim dönemimde 5 tane oyuncu kadro dışı kaldı beni gece Samet abi aradı haber verdi bana sormadılar bile başkan eğer oyuncuları kadro dışında bırakacaksa önce teknik direktörü çağırması gerekiyor. Eğer bana saygı gösterilmezse ben nasıl saygı göstereyim. Bu olaydan sonra gerildik zaten bu olaydan sonra takımı bırakmamak için kaldım bu kısmı atlatalım devre arasında yeni oyuncular alırız diye kaldık ama olmayınca ayrıldık zaten. Yapılanlar Beşiktaş'a yakışmıyor şimdi aynıları kendilerine oldu" diye konuştu.

KİMSENİN TAHMİN ETMEDİĞİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Rıza Çalımbay Beşiktaş ile ilgili kimsenin tahmin etmediği hedefini açıkladı. Deneyimli teknik adam, "Teknik direktörlük dışında bir şey yapacak olsam Başkan olmak isterim, olmayacak bir şey değil. Başkan olsam eski arkadaşlarımızla beraber güzel işler yaparız, güzel bir yönetim çıkarırız bu biraz zaman alır ama yaparız" dedi.