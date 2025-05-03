Rıza Çalımbay "Bizim gerçek hedefimiz Galatasaray maçı değildi"

Kaynak: İHA
Rıza Çalımbay "Bizim gerçek hedefimiz Galatasaray maçı değildi"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

Rıza Çalımbay "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Şu anda oynayacağımız 1 maçımız var, Bodrum FK ile. Kafamız, her şeyimiz orada" dedi.

"KAFAMIZ BODRUMSPOR MAÇINDA"

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 4-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Bu maçta bu kadar yememiz gerekiyordu. Bizim için önemli değil. Şu anda oynayacağımız 1 maçımız var, Bodrum FK ile. Kafamız, her şeyimiz orada. Bunun için de iyi bir şekilde geçirmeyi düşündük. Maçın başında gol yedik, sonra dağıldık. İkinci yarı arkadaşlar toparladı. O maçtan dolayı kendimizi veremedik" şeklinde konuştu.

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