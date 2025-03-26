Rıza Çalımbay "Düşmeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz"

Sivasspor'a yeniden dönen Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay "Düşmeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz. Hep beraber taraftar, futbolcu ve yönetim olarak birlik olursak o zaman bambaşka bir şekilde olabiliriz" dedi.

"ADANA DEMİRSPOR CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR TAKIM"

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor çalışmalarına devam ediyor. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Adana Demirspor ile oynayacakları maçı değerlendirirken "Biz zaten buraya gelirken zor olacağını biliyorduk. Mutlaka çok zor ve kritik maçlar oynayacağımızı biliyorduk. Bunu oyuncu arkadaşlarımızın hepsine de tek tek anlatıyoruz.

Özellikle Adana Demirspor maçı hafife alınacak bir maç değil. Burada bizim için en büyük olay taraftarın maça gelmesi. Taraftar desteği bizim için çok çok önemli. Adana Demirspor ligden düşse de çok ciddiye alınması gerekilen bir takım. Ciddiyetle ve iyi bir şekilde oynamamız gerekiyor, onu da yapacağız" dedi.