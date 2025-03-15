Rıza Çalımbay eski takımına karşı galibiyet avında

Kaynak: AA
Rıza Çalımbay eski takımına karşı galibiyet avında

Süper Lig’in 28. haftasında Sivasspor, Hatayspor’a konuk olacak. Sivasspor’a dönen Teknik Direktör Rıza Çalımbay eski takımına karşı galibiyet almayı hedefliyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Mersin'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kampa girecek.

Sivasspor'da sarı kart cezalısı Ziya Erdal ile tedavilerine devam edilen Samba Camara, Azizbek Turgunboev, Achilleas Poungouras, Noah Sonko Sundberg ile Emrah Başsan, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 27 puan topladı.

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