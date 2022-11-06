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Sivasspor'da Fenerbahçe maçında 3 eksik

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın kadrosunu açıkladı

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 14:52
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Rıza Çalımbay Fenerbahçe maçı kadrosunu açıkladı

Sivasspor'da Fenerbahçe maçında 3 eksik
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının kadrosuna 3 futbolcuyu almadı.

Kırmızı beyazlılarda Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli'nin sakatlıkları nedeniyle kadroda olmadıkları belirtildi.

Sivasspor'un Fenerbahçe maçı kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Alaaddin Okumuş, Dımıtrıos Goutas, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Özkan Yiğiter, Kader Keita, İsaac Cofie, Dia Saba, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Hakan Arslan, Clinton N’Jie, Ahmed Musa, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski, Mustapha Yatabare. 

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