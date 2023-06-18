Rıza Çalımbay: Galler maçı daha zor geçecek

Sivasspor'dan ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay, Türkiye'nin Galler ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay: Galler maçı daha zor geçecek

TRT Spor'a konuşan Rıza Çalımbay, "Teklif var mı?" sorusuna "Var da üstünde konuşulmaz. Hem de zaten tam netleşmeden söylenmez. O yüzden de yani 1-2 tane var gayet iyi. Onlara bakıyoruz." dedi.

A Milli Takım'ın Galler ile yapacağı karşılaşma hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı "Milli Takım'ın çok iyi bir kadrosu var. Daha da iyi olabilir. Ama şansa maç kazanılmaz. Bu maç şans oldu biraz son dakikada atmamız. Gerçekten mucize oldu yani. Onun için bu maçlardan ders alınırsa diğer Galler maçı daha zor. Onun için o maçlarda daha dikkatli olunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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