Rıza Çalımbay gençlere şans verecek

Editör: Fatma Demirkaya

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde;

"Çok iyi bir form yakalıyoruz, bir anda ara oluyor. Kuvvetli takımlarla hazırlık maçı yapma şansımız da olmadı. Sıkıntılı geçen bir sezon oldu."

"Ligde sonlara doğru oynadığımız Konyaspor maçı çok önemliydi, bu maçta takımımla gurur duydum. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini bozmadan oynadılar. Çok güzel oynadık ve çok güzel şeyler yaptık, bu sezonu da böyle bitirdik."

"UEFA Avrupa Ligi'ne gittik, Türkiye Kupası'nı aldık, çok güzel şeyler yaptık. Sivasspor'da uzun süre çalıştık, burada mutlu olduğumuz için bu kadar uzun süre görev yaptık. Bu sezonu da iyi bir şekilde bitirdik. Kalan bir maçımız var Kayserispor ile bu maçta bazı arkadaşlarımızı oynatmayabiliriz. Dimitrios Goutas'ın düğünü var, buna benzer şeyleri olan arkadaşlarımıza izin verebiliriz. Az oynayan ve genç arkadaşlarımızla maça çıkabiliriz."