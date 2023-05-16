Rıza Çalımbay: Hayati bir maçtı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, aldıkları mağlubiyet sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

-Bugün ne olursa olsun maçı kazanmak için her şeyi yapacak derecede hazırlandık. Ama maçın başında istediğimiz gibi oynayamadık, en çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesi oldu." dedi.

-Özellikle ikinci yarı çok pozisyona girdik ve onları değerlendirmemiz gerekiyordu. Maalesef değerlendiremedik, son dakikalarda attığımız bir gol var. Ama baktığınız zaman istediğimiz futbol özellikle ilk yarıda yoktu.

-Yani onları değerlendirebilseydik rahatlıkla en kötü beraberlik yada galip de gelebilirdik. Keşke ilk golü biz atabilseydik olay daha farklı olurdu. Çünkü baktığınız zaman ikinci yarı Kasımpaşa'nın belki iki üç tane pozisyonu vardı. Sadece her zamanki gibi beklenmedik goller yedik. Üzgünüz tabii ki ama önümüzde kritik maçlarımız var.

-Onun için de tabii ki oyuncularımızda yorgunluk, kırgınlık, her şey olabilir. Tabii bazı arkadaşlarımızda da oynatamadığımız zamanlar oluyor. Onun için yani şu maç bizim için hayati derecede önemli bir maçtı. Ama ikinci yarı kaçırdığımız golleri atamayınca maalesef bu skorla maçı bitirdik.