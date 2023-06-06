Rıza Çalımbay: İlk defa duyacağınız şeyler olacak

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. Çalımbay, geleceği ile ilgili

Rıza Çalımbay: İlk defa duyacağınız şeyler olacak

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u konuk eden ve sahadan 1 puanla ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;

-Bundan önce oynadığımız Konya maçı bizim için daha önemliydi. Bu maçta da kazanmak istiyorduk. İki takımda kazanmak için oynadı. İki takımda defans yapmadı. Güzel bir lig maçı oldu. Arkadaşlar gerçekten maçın başından sonuna kadar iddiamız olmasa da güzel mücadele ettiler. Bu sezon benim için çok zor bir geçen sezon oldu ama atlattık.

-Yarın basın toplantısı yapacağım. İstediğiniz her şeyi de sorabilirsiniz. Her şeyi de bana sorabilirsiniz. Her şey olabilir ona göre açıklama yapacağım. İlk defa duyacağınız şeyler olacak.

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