Rıza Çalımbay neden kaçtı? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Amedspor..

İsmini duymayan kalmadı.

Bazen taşlandı. Bazen taraftarının tezahürat ve hareketleri tepki çekti.

Diyarbakır temsilcisinin adını önce futbol dışındaki gelişmeler ile ezberledik..

İşin o tarafı konumuz dışı.

Bu kez futbol ile gündeme oturdu.

Süper lig yolunda önemli bir adım attı. Artık 1. Ligde mücadele edecek.

Çıtayı ne kadar yükseğe koyduğunu hoca adayları ile gösterdi..

Rıza Çalımbay’ın kapısı çalındı. Beşiktaş camiası hiç beklenmedik tepki verdi.

Vay efendim, nasıl Amedspor’a gidersin türünden.

Yahu kardeşim bu ülkenin ekibi değil mi?

Öyle.. Eeee niye gitmesin. Çalımbay önce evet dedi. Tepkilere kulak tıkayamayıp keskin bir ‘U’ dönüşü ile vazgeçti.

Hiç yakışık almadı be hocam.

Vazgeçmeyen Amedspor bu kez de İbrahim Üzülmez’e gitti.

Üzülmez ne desin..

“Zaten futbol hayatım boyunca yeterince küfür yedim. Kanat oyuncusunun şanssızlığı. Aynı şeyleri hoca olarak yaşamak istemiyorum…”

Taraftarlara topu attı, o da kaçtı.

Kaçak ile adın uyumsuz oldu be hocam.

Benzer şekilde Giray Bulak ve bir çok isim daha, benzer bahaneler ile Diyarbakır’a gitmiyor.

Hiç birinize diyecek laf bulamıyorum Olmadı be ya, hem de hiç.

Hepinizi alıp Madrid’e götüreceğim(!) La Liga sizleri bekliyor.

Bir hoca, oyuncu futbola farklı konulara nasıl bulaştırır, anlaşılır gibi değil.

Git işini yap birader. Diyarbakır olur, Kars olur, Bayburt olur sana ne..

Yine sigortamı attırmak üzereler.

Tövbe, tövbe.

İşte tam bu sırada Amedspor, Ersin Yanal’ın kapısını çalıyor. Projeleri, yatırımları hocanın önüne koyuyor. Seversiniz, sevmezsiniz ayrı. Yanal, önüne konulan tablonun gerçek olduğuna ikan oluyor. ‘Tamam varım’ diyor.

Vallahi bravo be hocam. Alkışşş

Para konuşmuyor. Diğer hocalara 30 milyon yıllık garanti ücret öneren doğu temsilcisi, bunu hocaya da iletiyor.

Yanal bir jest daha yapıyor. 25 milyona el sıkışıyor.

Yanlış okumadınız. Bir hoca, projelerini beğendiği kulübe tamamen kendi isteği ile 5 milyon damping yapıyor.

Yılın indirimi. Hem de, bu ekonomik sıkıntılı süreçte.

Rıza hocam. İbrahim hocam. Giray hocam ve diğerleri.

Siz yerli Mourinho oldunuz da, bizlerin mi haberi yok. Nedir bu naz, cilve, tantana..

Ersun hoca, ikinci Denizli macerası gibi takımı süper lige taşır mı, neden olmasın. Bu esnada sırf Diyarbakır takımı diye görevden kaçan isimler ne olacak dersiniz.

Avrupa’nın 5 büyük ligi temsilcileri (İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa) peşlerinde.

Haklılar yani. Ne işleri var Diyarbakır’da!

Yanal ve ekibi, ‘Hanıme ley ley’ şarkısı ile coşup şampiyonluğa giderken, uzaktan izlemeniz temennisiyle..