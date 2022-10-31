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Rıza Çalımbay'dan flaş itiraf

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor'a 2-0 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 23:00
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Rıza Çalımbay, Sivaspor-Antalyaspor maçı sonrası konuştu

Rıza Çalımbay'dan flaş itiraf
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kendi sahalarında 2-0 yenildikleri Antalyaspor maçının ardından açıklama yaptı.

Çalımbay şunları söyledi:

"Bugün puanı hak edecek oyunu kesinlikle oynamadık. Puanı hak edecek oyunu oynayacak oyuncumuzda olmadı. Özellikle ilk yarıda. Ben çok şaşırdım. Bu kadar beklemiyordum. Kendine güvensiz şekilde oynayacaklarını hiç ummuyordum. Oynayacağımız oyun bu değil, oyuncuların da oynayacağı oyun bu değil. Bunun daha üstünde oynadık, bundan 3 gün önce mükemmel bir maç oynadık, aynı kadro. Yorgunluk olabilir vs bunlar mazeret değil.

Bu kadar kötü oynanmaması gerekiyor. Karşımızdaki takım iyi takım olduğunu söyledik, bizim de ligde puan almamız gerektiğini söyledik, soyunma odasında konuştuklarımızın hiçbirini sahaya yansıtamadık. Beklemediğimiz bir maç oldu. Puan çıkarmak çok zordu bu maçtan, öyle de oldu." 

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