Rıza Çalımbay: Söylememize rağmen aynı şekilde goller yedik

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 yenildikleri Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay: Söylememize rağmen aynı şekilde goller yedik

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, ilk yarıda iki takımın da pozisyonlar bulduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Çalımbay, "Dikkatli olmamız gereken şeyler vardı. İlk yarı bitince arkadaşları bu konuda uyardık. Fenerbahçe'nin forvetlerinin öne koşular yaptığını ve dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. Söylememize rağmen aynı şekilde goller yedik. Bizim için sezon çok yorucu geçti." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en yaşlı takımı olduklarını vurgulayan Çalımbay, şunları aktardı:

"Bundan önce oynadığımız maç, sıradan bir maç değildi. Galatasaray lig birincisi, Fenerbahçe lig ikincisi. İyi takımlarla oynadık. Fenerbahçe'nin ligdeki durumu belli olmadığı için kupaya çok ağırlık verdiler. İyi ve kaliteli kadroya sahipler. Bizim öyle geniş bir kadromuz yok. Sivas'ta 4. senemi yaşıyorum. Çok başarılı zamanlar geçirdik. Bu sezon maalesef hakikaten yorgunluk vardı takımımızda."

Çalımbay, genç oyuncuları Emre Gökay'a ilişkin bir soru üzerine ise "Emre hakikaten geleceği mükemmel olacak bir kardeşimiz ama zaman lazım tabii. Hemen hemen her maça koymaya çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı. (AA)

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