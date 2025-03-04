Rıza Çalımbay Süper Lig’e dönecek mi? Yeni takımı belli oluyor

Kaynak: İHA
Rıza Çalımbay Süper Lig’e dönecek mi? Yeni takımı belli oluyor

Süper Lig’in deneyimli teknik adamlarından Rıza Çalımbay’ın yeni takımı belli oluyor. Çalımbay’ın ligde kötü gidişin durmadığı takımlardan Sivasspor’a çok yakın olduğu öğrenildi. Anlaşmanın sağlanması durumunda kırmızı beyazlılarda 4. Çalımbay dönemi başlayacak.

Sivasspor’a geldiği günden itibaren sadece 1 galibiyet alabilen Ömer Erdoğan ile yolların ayrılması bekleniyor. Sivas'ı ve Sivasspor'u bilen Rıza Çalımbay ise kırmızı-beyazlıların teknik direktörlük görevine en yakın isim konumunda.

Sivasspor yönetimi, takımın kötü gidişatını durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor. Dün oynanan ve Sivasspor’un Başakşehir’e mağlup olduğu karşılaşma bardağı taşıran son damla oldu. Sivasspor Yönetimi, Erdoğan’dan görevini bırakmasını talep etti ve gün içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

SİVASSPOR’DA 4. RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ ÇOK YAKIN

İç Anadolu ekibinde Sivaslı olan ve Sivasspor’da görev yaptığı dönemlerde takımı sürekli zirveye oynatan, ayrıca Türkiye Kupası zaferini yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, göreve en yakın isim olarak görülüyor. Ömer Erdoğan’ın resmi olarak ayrılığının açıklanmasının ardından, Çalımbay’ın Sivasspor ile anlaşmasının duyurulacağı öğrenildi.

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