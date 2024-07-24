Rıza Çalımbay Umut Bulut'un yeni adresini açıkladı

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Rıza Çalımbay Umut Bulut'un yeni adresini açıkladı

Futbol hayatını noktaladığını açıklayan milli futbolcu Umut Bulut'un yeni adresi belli oldu.

Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen ve uzun yıllar Süper Lig'de top koşturan Umut Bulut, futbol kariyerini sonlandırdı.

Son olarak Sarıyer'de oynayan Umut Bulut'un yeni adresi belli oldu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Umut Bulut futbol hayatını noktaladı ve yeni bir döneme başlıyor. Umut, ekibimize katıldı ve artık bizimle birlikte. Hem Umut hem de bizim için hayırlı olsun" dedi.

Çalımbay, "Yeni sezon öncesinde teklifler aldınız mı" sorusuna ise, "İran'ın BFV İstiklâl takımından teklif aldım ancak nazik bir şekilde reddettim. Yeni sezonda çalışmak istiyorum. Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan da teklifler aldım ancak süreç olumlu sonuçlanmadı" yanıtını verdi.

Umut Bulut, Süper Lig'de Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formalarıyla 515 maça çıkarak 163 gol attı ve ligde rekor kırdı.

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