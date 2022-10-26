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Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, Konferans Ligi'nde CFR Cluj maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 14:35
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Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş sözleri

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması
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Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli hocası Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile görüşme gerçekleştirmediklerini dile getirdi.

Rıza Çalımbay açıklamalarında şunlar dile getirdi:

"Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı. Orada bir teknik direktör varsa ve net şekilde bırakmamışsa, konuşmak doğru bir şey değil. Adımızın gündeme gelmesi normal.

Yıllarca Beşiktaş'ta oynamışız, şampiyonluklar yaşamışız, kaptanlık yapmışız. Biz başarılıyız. 3 yıldır Avrupa'ya giden tek Anadolu takımıyız. Zor şartlar altında gidiyoruz. Türkiye Kupası almışız. Adımızın Beşiktaş ile anılması, konuşulması gayet normal."

Çalımbay'ın diğer açıklamaları;

"Bizim için final maçı, yarınki maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor ki rahat şekilde Slavia Prag maçına gidelim."
"Şimdi sahamızda da kazanmamız gerekiyor, her şeyimizi ortaya koyarak oynamak, kazanmak istiyoruz. Cluj, iyi bir takım, son maçında Slavia Prag'a karşı kazandı. Fizik olarak da güçlü bir takım. Biz orada maçı kazandık ama çok zor anlar, sıkıntılar yaşayarak kazandık." 
 "Üzüldüğüm şey, biz bir final maçı oynayacağız ve bu final maçını aldıktan sonra da büyük ihtimalle gruptan çıkacağız. Böyle bir maç oynarken şehirde maalesef bu havayı görmüyorum. Her zaman söylediğimiz gibi taraftara ihtiyacımız var. Onların desteğiyle de maçı kazanmak için ne gerekiyorsa sahada arkadaşlarımız her şeyi yapacak

"Her türlü takımla oynadık, çok güçlü takımlarla da oynadık. Ne olursa olsun zorluklara rağmen Avrupa'ya gidiyoruz, onun için takımımla gurur duyuyorum. Bundan önceki maçlarda çok eksikle oynadık. Sezonu erken açtığımızdan, erken maçlar oynadığımızdan dolayı sakatlıklarımız artmıştı. Şu anda takım olarak yüzde doksan hazırız, sakatımız da fazla yok. Arkadaşlar da bu maçın öneminin farkındalar. Onun için nasıl daha önce mucizeler yaratmışsak inşallah yarın da bu maçı kazanıp ondan sonra gruplardan çıkarsak o da çok büyük bir başarıdır. Bu takımın böyle başarı sağlaması bana göre şampiyonluk kadar önemlidir. Geçen sene de tarihinde ilk defa Türkiye'nin en büyük kupalarından ikincisini aldık."

NJ'IE:ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ 
Orta saha oyuncusu Clinton N’Jie ise karşılaşmanın zor geçeceğinin altını çizerek, "Maçın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızın desteğiyle üç puanla ayrılacağımızı düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Deplasmanda rakiplerini 1-0 yendiklerini anımsatan N'jie, şunları kaydetti:
"Çok zor bir maçtı ama üç puan almasını bildik. Cluj, geçen yıllarda şampiyonluklar yaşamış çok iyi bir takım ama Sivasspor da çok iyi işler çıkardı. Son üç yıldır Sivasspor'un yükselen grafiği var, üç yıldır Avrupa kupalarına gidiyor, Türkiye Kupası'nı kazandı. Sivasspor'un düzenli olarak daha iyiye giden bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki zor zamanlardan geçtiğimiz de bir gerçek. Bazı eksik oyuncularımız, sakat arkadaşlarımız var ama takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve bu maçta da elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

 

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