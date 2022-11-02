2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Çalımbay: Slavia Prag maçında tek amacımız bu

Rıza Çalımbay: Slavia Prag maçında tek amacımız bu

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Slavia Prag maçı öncesi "Buradaki tek amacımız yenilmeden dönmek. O zaman birinciliği garanti etmiş olacağız. Tek amacımız da bu" dedi

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 19:43
Takip Et

Rıza Çalımbay'dan çarpıcı sözler

Rıza Çalımbay: Slavia Prag maçında tek amacımız bu
+
Aa
-

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın oynanacağı Eden Arena'da düzenlediği basın toplantısında, gruptaki bütün maçların çekişmeli geçtiğini belirtti.

Puanların birbirine yakın olduğunu aktaran Çalımbay, "Gruptan çıkmayı garantilediğimiz için çok mutluyuz. Çünkü zor bir gruptu. Slavia Prag takımı da bana göre favori takımların başında geliyordu." dedi.

Gruptan birinci çıkmanın önemli olduğunu ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Buradan birinci çıkma şansımız var ve bunu sonuna kadar zorlayacağız. Bir başka avantajımız da CFR Cluj'un galip gelmesi durumunda yine birinci çıkma şansımız var. Karşımızdaki çok iyi bir takım. Sahamızda oynadığımız karşılaşma da çok zor geçti. Buradaki maç da tabii ki çok zor geçecek, bunun farkındayız. Spor Toto Süper Lig'de de çok kritik maçlarımız var. Onları düşünerek burada tam net bir kadroyla çıkamayabiliriz. Onun için hem ligi hem burayı götürmemiz gerekiyor. Buradaki tek amacımız yenilmeden dönmek. O zaman birinciliği garanti etmiş olacağız. Tek amacımız da bu. Gruptan çıkmayı garantiledik ama birinci olmak çok önemli. Çünkü birinci olduğunuz zaman 16 takım arasına, ikinci olduğunuz zaman ise son 32 takım arasında kalıyorsunuz. Onun için bizim buradan mutlaka puanla ayrılmamız gerekiyor. "

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı zorlu bir karşılaşmalarının olduğunu anımsatan Çalımbay, üç günde bir maç oynadıkları için çok zorlandıklarını aktardı.

Çalımbay, bu nedenle Slavia Prag maçında bazı futbolcuları riske etmek istemediğini belirterek, "Daha az oynamış, dinlenmiş, sakatlığını atlatmış arkadaşlarımızı oynatacağız. Böyle bir rotasyon yapacağız. Yani tam takım çıkma şansımız olmayacak. Ancak ne olursa olsun bizim buradan iyi bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Burada alacağımız bir galibiyet, bir beraberlik, ligi de etkileyecek. Çünkü moral kazanacağız. O moralle Fenerbahçe maçının da iyi geçeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan ve yorgun olan oyuncuları oynatmamaya çalışacağını dile getiren Çalımbay, "Çünkü bu maç hem bizim için hem de Türkiye'nin alacağı puanlar açısında çok önemli. Onun için burada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak ligdeki Fenerbahçe maçı da bizim için çok önemli. Sadece Fenerbahçe maçı değil, herhangi bir lig maçı da olsa bizim için çok önemli. Ligdeki konumumuz maalesef istediğimiz gibi değil. Onun için kalan maçlarımızı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ligde iyi olacağız ki Avrupa kupası maçlarımızı da rahat bir şekilde oynayalım." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
3
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
4
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
5
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
6
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
7
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu
﻿Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu
﻿Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu
﻿İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı
﻿İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı
﻿İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı
﻿Galatasaray UEFA'dan elendi
﻿Galatasaray UEFA'dan elendi
﻿Galatasaray UEFA'dan elendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.