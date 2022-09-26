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Rıza Çalımbay: Milli Takım'da yerli teknik direktör olmalı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, 'Milli Takım'da yerli teknik direktör olmalı' dedi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 22:15
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama

Rıza Çalımbay: Milli Takım'da yerli teknik direktör olmalı
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, beIN SPORTS'ta canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Milli Takım ile ilgili konuşan Çalımbay, "Kuntz benim arkadaşım, beraber de oynadık. Çok kaliteli bir insandır. Çok sevdiğim bir isimdir. Kendisi gelir gelmez aradık, başarılar diledik. Ben Milli Takım olayına farklı bakıyorum, bütün Türk antrenörlerin kafasında olan bir yer, özellikle de benim. Ben her gittiğim yerde bir yıllık anlaşırım, sadece Kasımpaşa'da 3 yıllık anlaştım, o da Turgay Ağabey'in ısrarıyla. Ama Milli Takım'a sonuna kadar imza atabilirsin, ben Milli Takım'da yerli antrenörlerin daha başarılı olacağına inanıyorum. Milli Takım başarılı olduysa, hepsinde yerli antrenörler vardı." dedi.

Milli Takım için açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, "Ben yabancı antrenörlere kesinlikle karşı değilim. Yabancı teknik direktörler tabii ki lige gelip takım çalıştırabilir ama Milli Takım'a yerli antrenörlerin gelmesi gerekiyor. Ben şimdi Milli Takım'ın bütün kategorilerinde oynadım, çok iyi biliyorum, oyuncuların ruhunu biliyorsun. Bayrağı görünce veya o formayı giyince bambaşka oluyorsun. Oynadığım dönemde, hemen gece Taksim'e gidip gazeteyi alıyordum, Milli Takım'da var mıyım diye. Milli ruh bence gerçekten çok önemli." ifadelerini kullandı.

Milli Takım'ın şu andaki oynadığı maçları abartmaya gerek yok diyen 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Bize ölçü olmaz. Bizim hedefimiz orası değil, yukarısı. Bana göre de bunu yapacak kadro var elinde. Benim bu konuda üzüldüğüm bir şey var. Biz 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz, bir tane oyuncu veremedik Milli Takım'a. Ona üzülüyorum, bizde de alabilecekleri oyuncular vardı." diye konuştu.

Rıza Çalımbay son olarak, "Milli Takım hepimizin takımı, benim düşüncem bu. Ben Milli Takım'ın yerli antrenörlerle başarılı olacağına inanıyorum. Sözleşme konuşamazsın, para konuşamazsın, hepimizin gitmek istediği yer orası" açıklamasını yaptı.

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Ata Türkmen
26.09.2022 22:28
Rıza Hocamıza katılıyorum. Rıza Hocam, Mustafa Denizli, Hakan Keleş her yönüyle Milli takım hocası olacak karaktere ve saygınlığa sahipler.  
 
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