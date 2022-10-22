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Rıza Çalımbay: Maçın hakkı beraberlikti

Trabzonspor'a 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 19:58
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama

Rıza Çalımbay: Maçın hakkı beraberlikti
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çalımbay, şunları söyledi:

"Gerçekten kötü oynamadık ama kötü bir gol yedik. Ondan sonra ataklarımız vardı, direkten dönen toplarımız vardı.

Böyle gol yerseniz puan almanız zor olur. Bence bu maçın hakkı beraberlikti ama ben takımımdan memnunum, her şeye rağmen maçın başından sonuna kadar gol için oynadık ve sadece onu yapamadık. 

Ben mücadele ve oyun disiplininden çok memnum."

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