﻿Rıza Çalımbay: Maçın hakkı beraberlikti

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çalımbay, şunları söyledi:

"Gerçekten kötü oynamadık ama kötü bir gol yedik. Ondan sonra ataklarımız vardı, direkten dönen toplarımız vardı.

Böyle gol yerseniz puan almanız zor olur. Bence bu maçın hakkı beraberlikti ama ben takımımdan memnunum, her şeye rağmen maçın başından sonuna kadar gol için oynadık ve sadece onu yapamadık.

Ben mücadele ve oyun disiplininden çok memnum."