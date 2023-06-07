Rıza Çalımbay'ın Mauro Icardi sözleri gündem oldu: Almamız mümkün değil

Editör: Barış Atakan

Ligin son haftasında Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından "İlk defa duyacağınız şeyler olacak" demesinin ardından ertesi gün düzenlediği basın toplantısında takım ile yolları ayırdığını belirten Rıza Çalımbay'ın Mauro Icardi sözleri gündem oldu. Çalımbay, takımın geniş kadrosu olmadığını ve Icardi gibi yıldızları kadrosuna katma konusunda bütçe anlamında yetersiz olduklarını savundu.

İşte Çalımbay'ın açıklamaları;

-Şimdi bizim öyle geniş bir kadromuz yok. Biz istediğimiz oyuncuyu da alamayız. Bu bir gerçek yani. Biz anca kulübümüzün bütçesi kadar oyuncu alabiliriz. Bizim Avrupa'ya gittiğimiz takımlara bakın; Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe. Bunların bütçesi ile Sivas'ın bütçesi bir olması mümkün değil. O adam alabiliyor. Sen Icardi'yi alabilir misin Sivas'a? Alamazsın.