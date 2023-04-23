Rıza Kayaalp: Rekoru egale etmek gurur verici

Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp açıklamalarda bulundu.

Rıza Kayaalp: Rekoru egale etmek gurur verici

Editör: Fatma Demirkaya

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati ile mücadele etti.

Finalde grekoromen stil 130 kilogramda Azerbaycanlı rakibini 2-1 yenen Kayaalp, 12. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Bu sonuçla Rıza Kayaalp 12 Avrupa şampiyonluğu bulanan Aleksandr Karelin’in rekorunu egale etti.

Maçtan sonra konuşan Kayaalp şu açıklamalarda bulundu;
"Bir rekoru egale etmek benim için gurur verici. Rus Aleksandr Karelin’in rekorunu egale ederek, yetişmiş oldum. Gümüş madalyam ile toplamda 13 madalyam var. Bu 13. finalimdi. Çok mutluyum ama tam anlamıyla istediğim gibi final maçı olmadı. Çünkü pozisyonda büyük bir sakatlık geçirdim ama fark ettirmemeye çalıştım. Şu anda onun acısını yaşıyorum. Allah'a şükürler olsun. Emeğimizin karşılığını aldık. Hedefimizi gerçekleştirdik. Herkese selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.

Herkese iyi bayramlar diliyorum. Artık son şampiyonluklarımız. Yavaş yavaş da 2024 yolunda ilerliyoruz. Orası benim için son olacak. Oraya kadar elimden geldiği kadar ülkeme şampiyonluklar kazandırmak istiyorum. Önümde Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve olimpiyat var. Bunlarda da yüzümün akıyla çıkarak şampiyonluk sayımı arttırmak istiyorum. İnşallah nasip olur, olimpiyat şampiyonu olup güzel bir şekilde bırakmış oluruz"

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