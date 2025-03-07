Rıza Kayaalp verilen cezaya itiraz edecek

Yasaklı madde kullandığı iddiasıyla kendisine 4 yıl men cezası verilen milli güreşci Rıza Kayaalp aldığı cezaya itiraz edecek. Kayaalp "Kalbem rahatım ama beynim sindiremiyor" ifadelerini kullanırken AA muhabirine bu konuda açıklamalarda bulundu.

"KULAĞIM ÇINLADIĞI İÇİN İLAÇ KULLANDIM"

Kayaalp "Bir maçım vardı. Olimpiyat sonrası güreşi bırakacaktım. Ben, mücadeleme devam ediyorum. Sonuçta güreşi bırakmış bir adamım. Karara itiraz edeceğiz. Olimpiyattan iki buçuk ay önceki kampta kulağım çınladığı için bir ilaç kullandım. Ceza da bundan dolayı verildi. İlacın da bir faydası yok. Güç veren bir ilaç değil. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararına itiraz edeceğiz. Kalben rahatım ama beynim olayı sindiremiyor. Bir kulak ilacı yüzünden böylesine kariyerli bir sporcunun spor hayatı engellenemez." dedi.