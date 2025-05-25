Rıza Kocaoğlu'ndan kötü haber! Gezi davası duruşmasına katılmamıştı

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ameliyat geçirdiği ve hastanede olduğu öğrenildi.

Rıza Kocaoğlu’nun, hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Rıza Kocaoğlu, takipçilerine ameliyat olduğunu duyurdu.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun menajer Ayşe Barım’ın Gezi eylemleri soruşturması çerçevesinde “yalan tanıklık” yaptıkları gerekçesi ile 23 Mayıs'taki karar duruşmasına Rıza Kocaoğlu'nun katılmaması dikkat çekmişti.

Mahkeme, ünlü oyuncu Halit Ergenç'e 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Hükümlerin açıklanması ise geri bırakıldı.

DURUŞMA TARİHİNDE AMELİYATI VARMIŞ

Rıza Kocaoğlu’nun duruşmaya katılamamasının aynı gün ameliyat olması olduğu, yaptığı paylaşımla öğrenildi. Kocaoğlu hastane odasından paylaşım yaptı.

Rıza Kocaoğlu, “Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim” dedi.