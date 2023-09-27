RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2023 / 00:01

T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya MerkezKırgıllı Mahallesi/Köyü 3101 ada, 279 parsel,

6826.46 m2yüz ölçümlü,Tarla vasıflı taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 1086.80 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 2.484.52 TL

MALİK BİLGİLERİ : Mukadder ÖZCURA

KAMULAŞTIRAN KURUM : TEDAŞ

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/490 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 28/11/2023 günü saat 10:40'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.