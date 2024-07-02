Rize Ardeşen'de eski belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Rize Ardeşen'de eski belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz (56), bir iş yerinde çıkan tartışma sonucu silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, H.K. isimli şahıs ile Aytemiz arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı bir kavgaya dönüştü.

H.K., belinden çıkardığı silahı kullanarak eski Belediye Başkanı Aytemiz'e ateş etti.

Olayın ardından Aytemiz, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından dizlerinin üzerine çökerek tutuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aytemiz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı, bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili adli soruşturma başlattı.

aw238729-02-001.jpg

aw238729-01-001.jpg

aw238729-03.jpg

aw238729-04-001.jpg

aw238729-05.jpg

Son Haberler
Arda o nasıl korner öyle. Avusturya'ya golü attık Spor
Arda o nasıl korner öyle. Avusturya'ya golü attık
Beyşehir'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı Yerel Haberler
Beyşehir'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Yerel Haberler
Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Cansız bedeni bulundu; ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek Yerel Haberler
Cansız bedeni bulundu; ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek
Kapıkule'de büyük uyuşturucu operasyonu: 244 kilogram esrar ele geçirildi Gündem
Kapıkule'de büyük uyuşturucu operasyonu: 244 kilogram esrar ele geçirildi
Beşiktaş 1.87'lik transferini resmen açıkladı Spor
Beşiktaş 1.87'lik transferini resmen açıkladı
Kanalizasyon çalışmasında kontrollü patlama cep telefonunda Gündem
Kanalizasyon çalışmasında kontrollü patlama cep telefonunda