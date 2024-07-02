Rize Ardeşen'de eski belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, H.K. isimli şahıs ile Aytemiz arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı bir kavgaya dönüştü.

H.K., belinden çıkardığı silahı kullanarak eski Belediye Başkanı Aytemiz'e ateş etti.

Olayın ardından Aytemiz, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından dizlerinin üzerine çökerek tutuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aytemiz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı, bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili adli soruşturma başlattı.