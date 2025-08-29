Rize Balıkçılar Köyü’nde kafes balık çiftliklerine tepki: Kimsenin babasının denizi değil burası

RİZE / İLYAS GÜR

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçılar Köyü halkı, denizlerine kurulmak istenen kafes tipi balık çiftliklerine karşı direniş başlattı. Köy halkı, liman girişinde oturma eylemi yaparak şamandıra ve çapalarla yüklü araçların içeri alınmasına izin vermedi.

Kuzuoğlu Grup, Günvak 1 ve Günvak 2 firmaları tarafından yapılmak istenen balık çiftliklerine karşı çıkan köylüler, “Denizler halkındır, kimsenin babasının malı değil” diyerek tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlardan Mustum Kambay, “Bir zengin gelecek benim denizimi kirletecek. Dingonun ahırı mı burası? Biz savaşırız, burayı kimseye vermeyiz” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

“EKMEĞİMİZLE OYNANIYOR”

Rize Deniz Ürünleri Avcılar Üreticiler Birliği Başkanı Mustafa Kuru, 150 balıkçının geçim kaynağının tehlikede olduğunu söyledi:

“Mahkeme sürecimiz devam ederken şamandıra ve çapalar getirildi. Biz kabul etmiyoruz. Bu kadar insanın ekmeğiyle oynanmaz, yazık, günah.”

Balıkçı köyünden 78 yaşındaki Dursun Ali Oğuz da, “Çay üç ay sürüm verir, deniz 12 ay ekmek verir. Reis-i Cumhur mağdurdan yanaydı, şimdi zenginden yana oluyor. 4 çocuğa neyle bakacağız?” diyerek sitemde bulundu.

“KİMSENİN BABASININ DENİZİ DEĞİL”

Köylülerden Hatice Yurtsever, “Geçimimiz balıkçılık. Hakkımızı arıyoruz. Bu suçsa onu da onlar düşünsün” dedi.

Çınar Oğuz ise, “Ayağım kırık ama geldim. Burası bizim tarlamız. Havaalanı avlanma yerimizi aldı, şimdi bir de denizimizi elimizden almak istiyorlar” diyerek tepki gösterdi.