Rize caddelerinin maskotu! Görenlerin yüzünü güldürüyor

Kaynak: İHA
Rize caddelerinin maskotu! Görenlerin yüzünü güldürüyor

Rize'de cadde ortasında tüm şirinliği ile gezen ördek görenlerin dikkatini çekerken, caddelerin de maskotu oldu.

Rize merkez Ekrem Orhon Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazası işletmecisi Metin Karaca, mağazasına bırakılan ördeği sahiplendi.

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CADDENİN MASKOTU

Boynuna fular taktığı ördek, hiç yabancılık çekmeden vatandaşlar arasında gezintiye çıkıyor ve insanlara kendini sevdiriyor. Caddenin maskotu diye tabir edilen ördek cadde üzerinde popülerliğini koruyor. Ördeğin sahibi, vatandaşların kedi veya köpeği görmeye alışık olduklarını ilk başta ördeğe şaşırdıklarını fakat sonrasında çok sevdiklerini dile getiriyor.

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HAYVAN SEVGİSİ HERKESTE OLMALI

Ördeği 15 gündür beslediğini dile getiren işletme sahibi Metin Karaca, "Bir hanımefendi sahiplendirmek istedi. Küçükken almış büyütmüş birazcık, evde daha bakamadığı için sahiplendirmek istemiş ben de buraya bırak dedim. Bakımı zor ama hayvan sevgisi herkeste olması gereken bir şey. Buralara alıştı. Yemi suyu her şeyi orada var. Buralardan genelde ayrılmıyor alıştı yani. İleride doğal ortamına salmayı düşünüyoruz, deniz kenarında arkadaşları var" ifadelerini kullandı.

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Hızır Kuk isimli vatandaş, "Çok şaşırttı, bu nereden geldi şimdi. Normalde denizde olması lazım. Her şeye alıştık şimdi buna da alışalım. Şok oldum tabi bu hakikaten şok bir şey yani böyle bir şey olmaz" diye konuştu.

Safiye Su Karaca da, "Normalde kedi veya köpek olur ama ördek görmek açıkçası şaşırtıcı oldu. Eğlenceli aslında güzel bir şey burası için hem eğlencesi oldu hem de dikkat çekti. Ben de sevdim çok tatlıydı" dedi.

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Caddede yürüyüş yaparken ördeği gören Aziz Kazdal ise "Doğal ortamında olmadığı için şaşırtıcı. Doğal ortamını bulmak gerek alışması lazım doğal ortamına. Su da dökmüşler doğal ortamına alışsın diye herhalde" dedi.

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