Rize Çamlıhemşin'de yeni yıl coşkusu: Şenyuva Köyü'nde kadınlar ilk kez yeni yıl panayırı düzenledi

Kaynak: ANKA
Rize Çamlıhemşin'de yeni yıl coşkusu: Şenyuva Köyü'nde kadınlar ilk kez yeni yıl panayırı düzenledi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva köyünde, bu yıl ilk kez Yeni Yıl Panayırı düzenlendi. Eski köy okulunda düzenlenen ve beş gün süren yeni yıl panayırında Çamlıhemşinli kadınların el emeği ürünlerinden yöresel lezzetlere, atölyelerden konserlere kadar birçok etkinlik yapıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva köyünde, bu yıl ilk kez Yeni Yıl Panayırı düzenlendi. Eski köy okulunda düzenlenen ve beş gün süren yeni yıl panayırında Çamlıhemşinli kadınların el emeği ürünlerinden yöresel lezzetlere, atölyelerden konserlere kadar birçok etkinlik yapıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva köyünde, bu yıl ilk kez Yeni Yıl Panayırı düzenlendi. Eski köy okulunda düzenlenen ve beş gün süren yöresel kültür ve dayanışmanın yansıtıldığı etkinlikte kadınlar, yöresel çoraplardan el örgüsü kazaklara, zamana meydan okuyan geleneksel tatlardan incelikle tasarlanmış takılara, el yapımı organik ürünlere kadar birçok ürünü sergileme imkanı buldu.

Sanat ve eğlencenin ağırlıkta olduğu yeni yıl panayırı etkinliğinde, yöresel sanatçılar, Grubonn, Emine Bostancı, Selin Nebioğlu, Bahar Saraloğlu Tuna, Fazilet Polat, Erdem Akın, Eren Çam, Mehmet Kutanis ve Fındıklı Kadın Korosu verdikleri konserlerle katılımcılara unutamayacakları günler yaşattı. Fındıklı Belediyesi Kadın Korosunun konser verdiği yeni yıl panayırı etkinliğinde, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın yanı sıra birçok yurttaş katıldı.

Yeni Yıl Panayırı Kooerdinatörü Gülfen Özer, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Köydeki kadınların doğasıyla muhteşem yere sahibiz fakat köydeki kadınlarımızın elleriyle yaptığı ürünlerin herhangi bir görünümleri olmadığı için biz onların görünürlüğünü sağalmak için böyle bir panayır düzenlemek istedik. Şu an köydeki kadınlarımızın el işlerini getirdiği sergilediği diğer yerel üreticilerin ve kadın girişimci markaların burada olduğu, müzik etkinliklerin, yetişkin ve çocuk atölye çalışmaların yapıldığı bir panayır düzenledik."

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