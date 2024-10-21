Rize Çayeli'nde heyelan

Kaynak: İHA
Rize Çayeli'nde heyelan

Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle heyelanlara neden oldu.

Rize'de bir kaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar beraberinde heyelanlara neden oldu. Çayeli ilçesi Büyükköy'de bu sabah yaşanan heyelanda 15 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan heyelan sonrası boşaltılan 3 ev yıkıldı.

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Rize'nin yüksek kesimlerinde bir kaç gündür kar yağışı etkili olurken, rakımı düşük olan köylerde ve sahil kesimlerinde ise yağmur yağışı etkili oluyor. Yaşanan yağmurların ardından Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'de büyük bir alanda heyelan meydana geldi. Heyelanda yörede 15 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan heyelan sonrası boşaltılan 3 ev yıkıldı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı olayda can kaybının yaşanmaması sevindirdi. Bölgede hasar teshit çalışması başlatıldı.

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Öte yandan yamaçtan kopan dev toprak kütlesi dere yatağını toprakla kapatınca sel sularının getirdiği sular ise yöre için de tehdit oluştururken, doğal bir baraj oluşmasına neden oldu.

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