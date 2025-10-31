YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Rize Çay Sanayicileri Derneği Başkanı Hasan Uzun, çay sektöründe yasal düzenlemenin artık kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, “Kurallar konulmalı ve herkes bu kurallara göre işini yapmalı. Aksi halde emekler boşa gidiyor” dedi.



Uzun, yaptığı açıklamada mevcut çay piyasasındaki düzensizliğin hem üreticiyi hem sanayiciyi olumsuz etkilediğini vurguladı. “Kenara çekilme, siyasi şovdan başka bir şey değil. Kanun koyarsın, kuralları belirlersin, herkes ona göre çalışır. Bizim istediğimiz bu” ifadelerini kullandı.

Çay sanayicilerinin üretim yükünün giderek arttığını söyleyen Uzun, “Sanayicinin en az yüzde 30’unu kapatacak düzeyde üretim yükü var. Bu kadar emeğe yazık değil mi? Bu iş bezginlikle olmaz. Bu ülkeyi sürekli borçlandıran, üretimi değil faizi destekleyen anlayış yüzünden herkes zarar ediyor” diye konuştu.

Ekonomik politikalara da değinen Uzun, “Bugün 85 milyon insan hiç çalışmasa bile, sadece verilen faizler bu millete yeter. Ülke öyle bir hale getirildi. Erbakan Hoca ne diyordu? Milleti aç bırakacaklar, işsiz bırakacaklar, sonra İsrail’e borçlandıracaklar. Bugüne kadar söylediklerinin çoğu çıktı, umarım bundan sonrakiler çıkmaz” dedi.

Hasan Uzun, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu ülkenin kurtuluşu üretimden, çalışmaktan ve adil bir düzen kurmaktan geçiyor. Herkes saadete koşmak mecburiyetindedir, aksi halde bu milletin dizi kalmaz.”