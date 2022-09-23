Rize Derepazarı Belediyesi işçi alacak

Rize Derepazarı Belediyesi bünyesine 2 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alacak.
Son başvuru tarihi 26 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşından büyük olmak,
En az lise mezunu olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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