﻿Rize Derepazarı Belediyesi işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Rize ili Derepazarı Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 işçi alınacaktır.

Adaylar başvurularını 26 Eylül 2022 tarihine kadar Merkez Mahallesi Sadettin Kaynak Bulvarı numara 35 Derepazarı Rize adresine yapacaklardır.1 Büro Elemanı, 1 Su Arıza İşçisi ve 2 Beden İşçisi alınacaktır.

ŞARTLAR

İşin yapılmasına engel bir hastalığı bulunmamak ve Derepazarı’nda ikamet ediyor olmak.

Büro elemanı alımı için

En az Lisans mezunu olmak,

Erkek olmak.

Su arıza işçisi alımı için

Mesleki ve Teknik Lise mezunu olmak ve erkek olmak.