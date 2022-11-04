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Rize Derepazarı Belediyesi personel alacak

Rize Derepazarı Belediyesi 1 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 13:47
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Rize Derepazarı Belediyesi personel alacak

Rize Derepazarı Belediyesi personel alacak
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Rize Derepazarı Belediyesi bünyesine 1 işçi alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, beden işçisi alınacak.

Son başvuru tarihi 7 Kasım 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

En az lisans mezunu olmak,

Derepazarı ilçesinde ikamet etmek,

Cinsiyeti erkek olmak,

B sınıfı ehliyete sahip olmak

GEREKLİ BELGELER

Sabıka kaydı,

İkametgah belgesi

Kimlik fotokopisi,

Sağlık raporu.

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