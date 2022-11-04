Rize Derepazarı Belediyesi personel alacak

Rize Derepazarı Belediyesi bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 7 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az lisans mezunu olmak,
Derepazarı ilçesinde ikamet etmek,
Cinsiyeti erkek olmak,
B sınıfı ehliyete sahip olmak
GEREKLİ BELGELER
Sabıka kaydı,
İkametgah belgesi
Kimlik fotokopisi,
Sağlık raporu.
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