Rize Esnaf Odaları Birliği Başkanı Aksoy: Esnafın yaraları sarılmalı, borçlar ertelenmeli

YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Rize’de geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Rize Esnaf Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, felaketin ardından Çamlıhemşin’de çeşitli ziyaretlerde bulunarak esnaf ve sanatkârların sorunlarını yerinde inceledi.

Aksoy, beraberindeki heyetle birlikte Çamlıhemşin Esnaf Odası ve Çamlıhemşin Esnaf Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti. Çamlıhemşin Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Cumalı Bergal ile görüşen Aksoy, ilçedeki hasar durumu hakkında bilgi aldı. Ayrıca ulaşıma kapalı olan Ayder Yaylası’nda bulunan Kooperatif Başkanı İsmail Sarı’nın yokluğunda, Kredi Kooperatifi Müdürü Eyüphan Zararsız’dan kooperatif ortaklarının durumuna ilişkin bilgiler edindi.

Bölgedeki incelemelerinde selin ciddi anlamda maddi hasara yol açtığını gözlemlediklerini belirten Aksoy, özellikle turizme dayalı esnaf ve sanatkârların zor durumda kaldığını vurguladı. Aksoy, “İş yerlerinin zarar görmesi ve turizmin durması bölge esnafımızı derinden etkilemiştir” dedi.

Felaketin esnaf üzerindeki etkilerini hafifletmek için acil önlemler alınması gerektiğini dile getiren Aksoy, “İlimiz afet kapsamına alınmalı. Selden zarar gören esnafımızın kredi, vergi, Bağ-Kur ve SGK borçları faizsiz ertelenmelidir. Bu destekler sağlanmadığı takdirde esnafımızın toparlanması uzun zaman alacaktır” ifadelerini kullandı.

Aksoy, açıklamasının sonunda selden zarar gören tüm esnaf, sanatkâr ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin desteğiyle yaraların en kısa sürede sarılacağına inandığını kaydetti.