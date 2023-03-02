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Rize Güneysu’da icradan satılık tarla

T.C. Rize Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Rize Güneysu ilçesinde 319 m² tarla mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 10:49
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Rize Güneysu’da icradan satılık tarla

Rize Güneysu’da icradan satılık tarla
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Rize Güneysu Tepebaşı Köyü, 137 Ada, 12 Parsel, Dik eğimli zemin yapısına sahiptir. Araç yoluna cephelidir. Çevresinde camı, müstakil konutlar çay bahçeleri bulunmakta olup Tmeskün mahalde kalmaktadır. Rekrcasyon ve dinlenme gibi amaçlar için kullanıma elverişli değildir. Taşınmazın toprak yapısı incelendiğinde killi-tınlı topraklar sınıfina dahil olup tarım için elverişli özelliktedir. Toprak derinliği fazladır. Sulama ihtiyacı bulunmamaktadır. Arazi büyüklüğü, bölgedeki ortalama parse) büyüklüklerinden küçüktür. Taşınmaz tek parçalı olup parsel kadastro geçmiştir. Münavebe kolaylığı bulunmaktadır. Taşınmaz tarımsal amaç için kullanılmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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