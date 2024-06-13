Rize İstanbul seferini yapan uçakta korku dolu anlar. Bir yolcu saniye saniye kaydetti

Türk Hava Yolları’nın Rize - Artvin Havalimanı - İstanbul Havalimanı seferi yapan uçak piste vardığı esnada yavaşlayarak kendini iniş için hazırladı. Ancak uçağı kullanan pilot, bilinmeyen bir nedenle iniş yapmak için teker vuracağı esnada pisti pas geçerek tekrar havalandı.

YAKLAŞIK YARIM SAAT HAVADA KALDI

Uçaktaki yolcular, yaşanan olay sonrası kısa süreli bir paniğe kapılırken, pilotlar, yaklaşık yarım saat sonra piste ikinci yaklaşmada uçağı sorunsuz bir şekilde indirdi. Pilotun uçağı indirmesiyle derin bir nefes alan yolcular pilotları alkışladı.

O anlar uçaktaki bir yolcunun telefon kamerasına anbean yansıdı.