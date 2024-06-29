Rize usulü asansör! Kimsenin aklına gelmezdi

Rize usulü asansör! Kimsenin aklına gelmezdi
Kaynak: İHA

Rize'de 3 bloktan oluşan sitenin bir apartmanının giriş kapıları kot farkı nedeniyle 20 metre yukarıda kalınca, apartman sakinleri çareyi asansör yapmakta buldular.

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Rize usulü asansör! Kimsenin aklına gelmezdi 1

Rize merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde 128 dairenin bulunduğu 3 bloktan oluşan Çiftekavak Konutları'na yapılan asansör hayrete düşürdü.

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Rize usulü asansör! Kimsenin aklına gelmezdi 2

Bir süre önce inşa edilen binanın inşaat firması yetkilileri, bina giriş kapıları kot farkı nedeniyle yoldan 20 metre yüksekte kalınca ulaşımı kolaylaştırmak için çözüm yolu aradı.

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Rize usulü asansör! Kimsenin aklına gelmezdi 3

Hem yaşlıların hem de engellilerin merdivenleri çıkmakta zorlanması sonrası çevre duvarına asansör kurulmasına karar verildi.

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Rize usulü asansör! Kimsenin aklına gelmezdi 4

Asansör ile giriş kapılarına daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılacak projenin çalışmalarına hız verildi..

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Rize usulü asansör! Kimsenin aklına gelmezdi 5

Taş duvarın bir kısmı içeri alınarak asansör boşluğu oluşturulurken, asansör hem site sakinlerini hem de yoldan geçen vatandaşları hayrete düşürdü.

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Rize usulü asansör! Kimsenin aklına gelmezdi 6

İlk siteye geldiklerinde gördükleri asansörü garipsediklerini aktaran Murat Yılmaz, “Biz de ilk geldiğimizde bunu garipsemiştik ama daha sonra burada yaşamaya başlayınca yokuştan yukarı buraya gelişte yaya olarak çok yoruluyorsun. Bu efor sarf ettikten özellikle yaşlılar ve engelliler için çok rahat bir şekilde aparmana ulaşabilecekleri bir asansör oldu. Biz genelde arabamız olduğu için yolları kullanıyoruz. Özellikle yaşlılar ve engelliler için baya takdirle karşılandı. Şuan asansör yapısına bakıldığı zaman farklı gözükebiliyor. Zaten kot farkı ile yapılmış bir apartman. Teknik olarak bakıldığı zaman hiçbir sıkıntısı yok. Bu ortamda bu hizmeti vermek isteyenler için en güzel şekil diye düşünüyorum. Rize'nin yapısına bakınca sürekli tepelerin üzerine kurulmuş bir şehir. Ben Anadolu'yu çok gezdim. Daha çok ovalarda yaşam olduğu için böyle şeylerle karşılaşmak zor oluyor. Binaların bulunduğu yer itibariyle tepeler ve yamaçlar olduğu için bu tip şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bide Rizeli'nin keskin zekâsı var. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi” dedi.

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Rize usulü asansör! Kimsenin aklına gelmezdi 7

Yapılan asansörün Rize'de artık meşhur olduğunu söyleyen Ertuğrul Tüfekçi, “Bunu müttehidimiz yaşlılar için yaptı. Buraya güzel bir şey yaptı. Yaşlılar bu merdivenleri yürümekte zorlanıyor. Gittiğim hiçbir yerde böyle bir şeyle karşılaşmadım. Burası artık meşhur oldu. Yakında ziyaretçi almaya başlar” diye konuştu.

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