Rize usulü asansör! Kimsenin aklına gelmezdi

İlk siteye geldiklerinde gördükleri asansörü garipsediklerini aktaran Murat Yılmaz, “Biz de ilk geldiğimizde bunu garipsemiştik ama daha sonra burada yaşamaya başlayınca yokuştan yukarı buraya gelişte yaya olarak çok yoruluyorsun. Bu efor sarf ettikten özellikle yaşlılar ve engelliler için çok rahat bir şekilde aparmana ulaşabilecekleri bir asansör oldu. Biz genelde arabamız olduğu için yolları kullanıyoruz. Özellikle yaşlılar ve engelliler için baya takdirle karşılandı. Şuan asansör yapısına bakıldığı zaman farklı gözükebiliyor. Zaten kot farkı ile yapılmış bir apartman. Teknik olarak bakıldığı zaman hiçbir sıkıntısı yok. Bu ortamda bu hizmeti vermek isteyenler için en güzel şekil diye düşünüyorum. Rize'nin yapısına bakınca sürekli tepelerin üzerine kurulmuş bir şehir. Ben Anadolu'yu çok gezdim. Daha çok ovalarda yaşam olduğu için böyle şeylerle karşılaşmak zor oluyor. Binaların bulunduğu yer itibariyle tepeler ve yamaçlar olduğu için bu tip şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bide Rizeli'nin keskin zekâsı var. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi” dedi.