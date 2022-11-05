Rize Valiliği'nden esprili güneş paylaşımı

Kasım ayına girilmesiyle soğukların etkisi başlarken Rize Valiliği'nin hafta sonu beklenen güneşli hava için yaptığı esprili paylaşım sosyal medyada gündem oldu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgilere göre 5 Kasım Cumartesi günü erken saatlerden itibaren güneşin alçak kesimlerde kuvvetli olacağına işaret edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yüksek kesimlerde ise etkisini hafif göstereceği, hafta sonu plan ve program yapacak vatandaşlarımızın yaşanabilecek (şaşkınlık, terleme, güneş çarpması, ısınma, göz kamaşması vb.) olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları buna göre planlarını yapmaları önemle duyurulur.”

VALİLİKTEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Rizeli Yunus Emre Dilmaç’ın sözlerine yer verildi.

Dilmaç, “Güzel ülkem Türkiye’de sosyal medya ve sms’i en çok kullanan valilik Rize Valiliğidir. İki gün bilemediniz üç günde bir, ‘Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre yarın yağmur yağacak.’ Bir kere de ‘Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre yarın fazla güneş olacak’ diye mesaj çekmek, paylaşım yapmak Rize Valiliğine nasip olmadı.” diye konuştu.

Meteorolojik uyarının içerisinde yer alan video kısa sürede beğeni kazandı.