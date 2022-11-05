6 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rize Valiliği'nden esprili güneş paylaşımı

Rize Valiliği'nin yaptığı 'güneşli' hava paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Valilik esprili bir dille vatandaşları uyarırken Rizeli Yunus Emre Dilmaç’ın sözlerine de yer verdi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 22:37
Takip Et

Rize Valiliği'nden esprili güneş paylaşımı

Rize Valiliği'nden esprili güneş paylaşımı
+
Aa
-

Kasım ayına girilmesiyle soğukların etkisi başlarken Rize Valiliği'nin hafta sonu beklenen güneşli hava için yaptığı esprili paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
 
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgilere göre 5 Kasım Cumartesi günü erken saatlerden itibaren güneşin alçak kesimlerde kuvvetli olacağına işaret edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yüksek kesimlerde ise etkisini hafif göstereceği, hafta sonu plan ve program yapacak vatandaşlarımızın yaşanabilecek (şaşkınlık, terleme, güneş çarpması, ısınma, göz kamaşması vb.) olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları buna göre planlarını yapmaları önemle duyurulur.”

VALİLİKTEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Rizeli Yunus Emre Dilmaç’ın sözlerine yer verildi.

Dilmaç, “Güzel ülkem Türkiye’de sosyal medya ve sms’i en çok kullanan valilik Rize Valiliğidir. İki gün bilemediniz üç günde bir, ‘Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre yarın yağmur yağacak.’ Bir kere de ‘Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre yarın fazla güneş olacak’ diye mesaj çekmek, paylaşım yapmak Rize Valiliğine nasip olmadı.” diye konuştu.

Meteorolojik uyarının içerisinde yer alan video kısa sürede beğeni kazandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mutfak tüpüne zam
1
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
2
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
3
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
5
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
6
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿Sakarya'da zincirleme kaza: 1 yaralı
7
﻿Sakarya'da zincirleme kaza: 1 yaralı
﻿Sakarya'da zincirleme kaza: 1 yaralı
﻿Motorlu kurye kavşakta otomobile çarptı
﻿Motorlu kurye kavşakta otomobile çarptı
﻿Motorlu kurye kavşakta otomobile çarptı
﻿Türkiye Büyük Britanya'ya fark attı
﻿Türkiye Büyük Britanya'ya fark attı
﻿Türkiye Büyük Britanya'ya fark attı
﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi sonrası flaş itiraf
﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi sonrası flaş itiraf
﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi sonrası flaş itiraf
﻿Okan Buruk'tan bir ilk ve çarpıcı sözler: 7 gol atabilirdik
﻿Okan Buruk'tan bir ilk ve çarpıcı sözler: 7 gol atabilirdik
﻿Okan Buruk'tan bir ilk ve çarpıcı sözler: 7 gol atabilirdik
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.