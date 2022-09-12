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Rize Valiliği'nden sel uyarısı

Rize Valiliği, bölgede şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. 

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 23:59
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Rize Valiliği'nden sel uyarısı

Rize Valiliği'nden sel uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarının ardından Rize Valiliği, sağanak yağışın beklendiği bölge için resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun ve çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli, metrekareye 30-60 kilogram, Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, metrekareye 60-90 kilogram olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." 

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