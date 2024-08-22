Rize'de 2 otomobil çarpıştı. 2 ölü 6 yaralı

Rize'nin İkizdere ilçesinde trafik kazası meydana geldi ve 2 kişinin yaşamını yitirirken, 6 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi. Sivrikaya köyü bölgesindeki Ovit Tüneli yakınlarında gerçekleşen kazada 34 FKN 610 plakalı araç ile 25 AB 830 plakalı otomobil çarpıştı.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarıyla 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekiplerin müdahalesine rağmen 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişi bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.